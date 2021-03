Die derzeitige staatliche Unterstützung ist nur möglich, weil die Regierung vorher an die grundgesetzlich geregelte Schuldenbremse gebunden war. Die Entscheidung zur Schwarzen Null und zur Schuldenbremse ist aus heutiger Sicht geradezu überlebensnotwendig gewesen, damit wir in dieser Krise überhaupt den Puffer haben, den es jetzt so dringend braucht. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich wieder ins Wirtschaften kommen und auf politischer Ebene wieder zur Schuldenbremse zurückkehren. Eine Politik auf Kosten der jungen Generation, die die Schulden bedienen muss, darf es nicht geben.