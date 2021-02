...ist deutscher Wirtschaftsforscher und seit 2004 Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Nach seinem Studium arbeitete Michael Hüther unter anderem als Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und als Chefvolkswirt der DekaBank in Frankfurt am Main. Er ist seit 2001 außerdem Honorarprofessor an der EBS Business School in Oestrich-Winkel und arbeitete 2016 /2017 als Professor an der Stanford University.



Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft