Es ist schon eine Tradition, dass der "Globale Risiko Report" im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos publiziert wird, als Agenda und Grundlage für die dortigen Diskussionen. Das große Treffen wurde zwar schon im Herbst in den virtuellen Raum verlegt. Themen aber gibt es genug und vielleicht zählt in diesen Wochen im Zeichen der globalen Pandemie ja Content mehr als Kontakte.