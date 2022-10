Die offiziell gemeldete Inzidenz in München und Bayern sank am Dienstag zwar, das könnte allerdings ein Effekt des Feiertags am Montag sein. Die Gesundheitsämter meldeten keine neuen Fälle an das Robert Koch-Institut, aber Meldungen vom vergangenen Montag fielen aus der Zählung. Aller Voraussicht nach wird die Inzidenz am Mittwoch wieder deutlich steigen.