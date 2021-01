Hier allerdings stellen die Statistiker in ihren Wirtschaftsdaten eine deutliche Zweiteilung fest: Während vor allem das Dienstleistungsgewerbe nach wie vor unter den Maßnahmen gegen die Pandemie leidet, läuft es in weiten Teilen der Industrie besser. So rechnet Ökonom Sebastian Dullien damit, dass sich die Industrie weiter robust erholen werde. Dullien ist Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung.