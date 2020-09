Marco Wanderwitz: Die Wirtschaft in den neuen Bundesländern ist kleinteiliger als die in den alten. Die Unternehmen haben eine kleinere Struktur, viele haben weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zumeist ist die Eigenkapitaldecke nicht so dick wie bei Unternehmen in den alten Bundesländern, die manchmal über Generationen in Familienbesitz sind. Das ist im Osten so noch nicht gewachsen.