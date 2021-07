Insbesondere Familien mit Kindern und jüngere Altersgruppen in der Familiengründungsphase zieht es demnach weg aus den Stadtzentren. "Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine bessere Anbindung des suburbanen an den urbanen Raum und ein Ausbau der Bildungsinfrastruktur in den betroffenen Kommunen an Bedeutung gewinnen werden", sagte Ifo-Experte Mathias Dolls.