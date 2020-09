Payback-App. Symbolbild

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Corona-Epidemie hat laut dem Bonussystem Payback starke Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten in Deutschland - und nicht nur beim rasant gestiegenen Absatz von Nudeln oder Klopapier. Einen sehr starken Anstieg beobachtet Payback bei Online-Shops in den Kategorien Spielzeug, Tierbedarf, Sportkleidung, Büroartikel und Mode.



Einen "wahren Ansturm" gibt es demnach bei der Nachfrage nach dem "Disney"-Streaming-Angebot. Payback ist mit 31 Millionen Nutzern das größte Rabattprogramm in Deutschland.