Erntehelfer in der Spargelernte.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plädiert angesichts der dringenden Suche nach Saisonkräften für die Landwirtschaft in der Corona-Krise für eine bessere Bezahlung der Erntehelfer. "Wer jetzt in der Not einspringt, hat dafür auch einen ordentlichen Lohn verdient", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell.



"Der gesetzliche Mindestlohn ist dabei das Mindeste. In der Regel sollte mehr drin sein", sagte Körzell. Viele Landwirtschaftsbetriebe befürchten kurz vor der Spargelsaison Engpässe bei Erntehelfern.