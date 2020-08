Einen Brandbeschleuniger nennt Emdens neuer Oberbürgermeister, Tim Kruithoff (parteilos), die Corona-Krise. Viele Einheimische gehen mittlerweile lieber in den Nachbarstädten shoppen. In wenigen Tagen schließen in der Innenstadt auch noch ein Modegeschäft und ein Drogeriemarkt.