Arbeitsminister Heil (SPD).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bringt in der Corona-Krise ein großes Sozialpaket auf den Weg. Die Zugangsbeschränkungen für Hartz IV sollen massiv gelockert werden, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. So soll für den Antrag auf Grundsicherung die Vermögensprüfung und die Überprüfung der Wohnungsgröße wegfallen.



"Wir sorgen jetzt dafür, dass die aufwendige Vermögensprüfung für sechs Monate ab dem 1. April entfällt", sagte Heil der Zeitung. "Außerdem kann jeder weiter in seiner Wohnung bleiben."