Massiv reduzierte Flugangebote gefährden weltweit Arbeitsplätze. Gemäß einer Schätzung sind aufgrund der Pandemie in Spanien 750.000 Stellen in der Airline-Branche bedroht. In Deutschland sind in diesem Wirtschaftsbereich rund 400.000 Arbeitsplätze potentiell in Gefahr. Der Luftfahrtkonzern Lufthansa, Arbeitgeber von 135.000 Menschen, schickte aufgrund der Virus-Krise 87.000 Mitarbeiter weltweit in Kurzarbeit, viele davon fürchten um ihre Jobs.