Die Rückverlagerung nach Europa gelingt dem Modelleisenbahnbauer dank eines starken Tochterwerks in Ungarn einerseits und eines hohen Grades an Automatisierung am Göppinger Standort andererseits. In Ungarn sind die Löhne niedriger, jedoch sind die Wege so kurz, dass eng aufeinander abgestimmte Produktionsprozesse möglich sind. "100 Prozent Made in Germany geht allein aufgrund der Lohnsituation nicht. Aber ich denke, wir sind in der Lage, gut 80 Prozent europäisch zu leisten. In den beiden eigenen Werken", sagt Wolfrad Bächle.