Die Corona-Beschränkungen haben wie auch in Deutschland die US-Wirtschaft in vielen Branchen weitgehend lahmgelegt. Zahlreiche Betriebe mussten vorübergehend schließen. Doch ein zusätzliches Problem in den USA sind kurzfristige Arbeitsverträge. Sie lassen es zu, dass viele Menschen quasi über Nacht gekündigt werden konnten und nun ohne jegliches Einkommen und Grundsicherung dastehen. Viele hier hätten niemals geglaubt, dass sie sich einmal für kostenloses Essen anstellen müssten.