Die Arbeitslosigkeit ist in ganz Deutschland wegen der Corona-Pandemie gestiegen. Nach Wilhelmshaven am stärksten in Herne (plus 3,1 Prozentpunkte), Offenbach (plus 3,0) und Berlin (plus 2,9), am wenigsten im bayerischen Tirschenreuth (plus 0,2). Die Karte zeigt, wie es in Ihrer Region aussieht: