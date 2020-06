Am stärksten betroffen sind Berufsfelder, in denen normalerweise Jugendliche mit Hauptschulabschluss ihren Platz bekommen. Es droht daher eine Verschärfung des sozialen Ungleichgewichts auf dem Ausbildungsmarkt. Denn die Jugendlichen mit Studienberechtigung, also Abitur, können sich unter den 325 Ausbildungsberufen, die es gibt, ihren Ausbildungsberuf - wie vor der Krise - aussuchen. Für Jugendliche mit Hauptschulabschluss hingegen waren bereits vor der Krise die Hälfte der Ausbildungsberufe faktisch verschlossen. Das dürfte sich jetzt noch mal verschärfen, weil bei den Berufen, die ihnen offenstehen, die Krise besonders zuschlägt. Zumal diese Jugendlichen auch - anders als die Abiturienten - keine Ausweichmöglichkeit auf ein Studium haben. Sie sind auf einen Ausbildungsplatz angewiesen.