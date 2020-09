Szenario: Dennoch fürchtet die Branche einen möglichen Rückgang der Reisenachfrage. Die Sorge ist nicht unbegründet: Während des Höhepunkts des Sars-Ausbruchs 2003 sanken die Buchungszahlen in Asien um 45 Prozent. Seitdem ist die Branche viel stärker auf chinesische Reisende angewiesen. Starteten 2003 nur 6,8 Millionen Passagiere von China aus per Flieger ins Ausland, so stieg diese Zahl nach Angaben der dortigen Luftfahrtbehörde bis 2018 fast um das Zehnfache auf 63,7 Millionen.



Realität: Bisher beschränken sich die Auswirkungen größtenteils auf Flüge von und nach Wuhan, wo das Virus seinen Ursprung haben soll. Viele Fluggesellschaften stornierten ihre Wuhan-Flüge. Trotzdem konnte bisher noch kein Buchungsrückgang bei Flügen von und nach China verzeichnet werden. Das teilten die asiatischen Fluggesellschaften Philippine Airlines, Garuda Indonesia und Japan Airlines mit. Auch die Lufthansa beklagt bislang keine Flugstornierungen wegen der Lungenkrankheit. Die Airline verzeichnet zwar "eine leicht zurückhaltende Buchungslage" für China-Flüge, so ein Sprecher.



Börse: Auf dem Aktienmarkt macht sich die Unsicherheit von Eignern mit Luftfahrtwerten bereits bemerkbar. So notierten die Aktien des US-Flugzeugbauers Boeing am Montag vorbörslich 2,6 Prozent tiefer. Auch Fluggesellschaften verzeichnen einen Rückgang: Mit einem Minus von bis zu 5,6 Prozent gehörten hier die Lufthansa sowie die British-Airways-Mutter IAG zu den größten Verlierern europäischer Airlines.