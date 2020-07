"Da wird noch einiges mehr nachkommen", fürchtet Martin Lück, Chef-Investment-Stratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock. Die Bankenbranche aber gibt sich insgesamt sehr gelassen: Eine Stundung sei schließlich noch kein Kreditausfall, ist zu hören. Baukredite seien in Deutschland ohnehin sehr gut besichert, bei den Genossenschaftsbanken sei das bei 96 Prozent der Fall, heißt es beim BVR.



Zum aktuellen Zeitpunkt müsse man sich nicht so viele Sorgen um die Banken machen, glaubt auch Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Allerdings wisse man nicht, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickle, ob es zu einer zweiten Welle komme und man dann noch einmal die Wirtschaft herunterfahren müsse. Noch aber seien die Geldhäuser recht stabil.