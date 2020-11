Biontech erhielt bislang 375 Millionen Euro an Förderung von der Bundesregierung, hinzu kommt ein 100 Millionen Euro umfassender Kredit der Europäischen Investitionsbank. Gegenüber dem "NDR" stellte das Bundesgesundheitsministerium klar, dass die deutsche Projektförderung an Biontech - laut Bundeshaushaltsordnung - nicht an Gegenleistungen gekoppelt werden darf: "Eine Vorgabe an die geförderten Firmen, welche Produktionsmengen zu welchen Konditionen zur Verfügung gestellt werden müssen, ist im Rahmen des Zuwendungsrechts daher nicht möglicht."