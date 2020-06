Auf und Ab an Börse: "Vernunft kehrt zurück"

Die Angst vor einem Wiederaufflammen der Corona-Pandemie hat die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank Fed verdarb Investoren die Laune zusätzlich. Der US-Standardwerteindex Dow Jones brach am Donnerstag um knapp sieben Prozent ein.



In Deutschland drehte das Börsenbarometer Dax nach anfänglichen Verlusten am Mittag wieder leicht ins Plus. "Es scheinen nun etliche Schnäppchenjäger im Markt zu sein, die die Kursschwäche für Zukäufe nutzen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Auf Wochensicht deutet sich allerdings ein kräftiger Abschlag an. Am Markt werde die V-förmige Erholung der Wirtschaft inzwischen wieder angezweifelt, hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.