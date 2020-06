Finanzielles Defizit und personelles Umdenken

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will künftig verstärkt auf Online-Kanäle und Telefonie setzen, beispielsweise mit mehr Online-Beratung und mehr Online-Anträgen. BA-Chef Detlef Scheele betont: "Wir waren bereits vor der Krise zum Beispiel bei der Einführung elektronischer Akten sehr weit, jetzt treiben wir die Digitalisierung noch stärker voran." Insbesondere in den Jobcentern, die viel mit Menschen zu tun haben, die besonderen Beratungsbedarf haben, werde der Face-to-Face-Kontakt jedoch auch in Zukunft die erste Wahl bleiben.