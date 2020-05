Ruf nach Rettungsschirm für ÖPNV

Trotzdem: Die Passagiere haben wohl Angst. Sie sind umgestiegen auf Auto oder Fahrrad oder sind im Homeoffice. Und so verzeichnet die KVB hohe Einnahmeverluste. Jeden Monat wohl im einstelligen Millionenbereich, sagt Pesch. Ausgleichen müssen das zunächst andere Unternehmen im Stadtwerke-Konzern, so zum Beispiel der Stromanbieter Rheinenergie, am Ende die Stadt - und ganz am Ende natürlich der Steuerzahler.