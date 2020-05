Der Flugbetrieb sei damit gesichert, sagt das Unternehmen selbst. Der Kredit hat eine Laufzeit von elf Jahren, bringt Condor also nicht zeitnah in Bedrängnis. Aktuell fliegt die Fluggesellschaft vor allem medizinische Fracht auch für Unternehmen wie zum Beispiel VW, dabei sind alle 16 Langstreckenflugzeuge im Einsatz. Ein Teil der übrigen 34 Flugzeuge der Flotte bringt etwa Erntehelfer von Rumänien nach Deutschland.



Die große Frage ist jedoch, wann ein regulärer Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wann also Condor wieder Touristen fliegen kann. Das sei derzeit noch sehr unsicher, da ist eine seriöse Prognose derzeit nicht möglich.