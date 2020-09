BDEW-Voristzende Kerstin Andreae. Archiv

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Energiewirtschaft setzt in der Corona-Krise Pandemie-Pläne um, auch um Mitarbeiter in Kraftwerken zu schützen. Derzeigt sehe man aber kein Risiko für die Versorungssicherheit, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).



Die Energie- und Wasserwirtschaft verfüge über einen hohen Automatisierungsgrad. In Arbeitsbereichen wie Leitstellen und Entstörungsdiensten würden zusätzlich vorsorgliche Maßnahmen wie Zutrittsbeschränkungen ergriffen.