In dem Schreiben an die Parlamentarier betont Schulenberg, dass die deutsche Veranstaltungswirtschaft die "tragende Säule des Kultur- und Freizeitlebens in unserem Land" sei. Die in ganz Deutschland geltenden Veranstaltungsverbote seien ein massiver und zielgerichteter Eingriff in den Geschäftsbetrieb einer ganzen Branche, der ohne Beispiel sei.