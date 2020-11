Im April und Mai kam der weltweite Passagierluftverkehr nahezu zum Erliegen - an deutschen Flughäfen reisten im Vergleich zum Vorjahr in diesen Monaten nur noch rund zwei Prozent der Passagiere, so der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Den Airlines fehlten bis zu 95 Prozent der Einnahmen.