Auch außerhalb Europas sind Staatshilfen üblich. Die USA haben schnell reagiert und stellen ihren Fluggesellschaften insgesamt 50 Milliarden Dollar zur Verfügung. Davon ist die Hälfte für ein Lohnsubventionsprogramm vorgesehen.



Das nehmen von den großen vier Fluggesellschaften American als auch Delta und United Airlines in Anspruch. Dieses Geld darf nur zur Lohnfortzahlung verwendet werden, die Unternehmen dürfen bis Ende September niemanden in Zwangsurlaub schicken oder Löhne kürzen. Bis Ende März 2022 dürfen Dividenden nicht ausgezahlt oder Aktienrückkäufe getätigt werden.



Außerdem wird die Managementvergütung begrenzt, und die Fluggesellschaften müssen ihr Transportangebot "im Rahmen des Vernünftigen" aufrechterhalten. Streckenstreichungen sind also weitgehend untersagt. Zudem erhält der Staat bei Summen von mehr als 100 Millionen Dollar als Gegenleistung Aktienzertifikate im Wert von einem Zehntel des Kreditbetrags. Er kann also als Aktionär bei diesen Fluggesellschaften einsteigen.