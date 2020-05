Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg hat durch die Krise Einnahmeausfälle in dreistelliger Millionenhöhe. Zuletzt flogen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld nur etwa 2.000 Passagiere pro Tag. Das Hauptabfertigungsgebäude in Tegel ist schon seit Mitte März geschlossen, Passagiere checken nur noch im Nebenterminal C ein. Ähnlich ist es in Schönefeld. [Sehen Sie in Grafiken, wie die Corona-Krise auch den Airlines zusetzt.]