Die Frage, ob eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes zu kostspielig sein wird, sieht Fratzscher differenziert: "Wir reden hier von fünf bis zehn Milliarden Euro", man müsse das aber immer in Proportion setzen, man rede immerhin über derzeit fünf Millionen Menschen in Kurzarbeit - es seien sogar schon sieben Millionen gewesen. Er rechne damit, dass das Kurzarbeitergeld noch weiter in die Höhe gehen wird, sobald die Tourismussaison zu Ende gehe.