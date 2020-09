In den Monaten März bis Anfang Juni seien die Umsätze in den Hotels etwa um 48 Prozent gesunken, in der Gastronomie um 38 Prozent. Gründe für die erheblichen Umsatzverluste seien die entsprechenden Abstandsregelungen und Corona-Vorschriften, so Dehoga-Präsident Zöllick im ZDF Morgenmagazin.