Hier nämlich haben ungefähr 1.000 deutsche Unternehmen ihre Niederlassungen. Die Hälfte ihres Umsatzes in Italien erwirtschaften deutsche Firmen allein in dieser Region. Nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ist das Handelsvolumen mit der Provinz fast so groß wie unser Handelsvolumen mit Japan.