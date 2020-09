Giuseppe Conte, Premierminister von Italien. Archivbild

Quelle: Cosimo Martemucci/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Die italienische Regierung hat ein Hilfspaket in Höhe von 25 Milliarden Euro zur Abfederung der Folgen der Coronakrise verabschiedet. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte in Rom, damit sollten sowohl besonders betroffene Unternehmen als auch Selbstständige und Familien unterstützt werden.



Die Regierung will rund zehn Milliarden in den Arbeitsmarkt pumpen. So soll zum Beispiel die Kurzarbeit für Beschäftigte von Unternehmen unterstützt werden. Das Gesundheitssystem wird ebenfalls mit mehreren Milliarden Euro gestärkt.