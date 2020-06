Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft an diesem Mittwoch wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie nochmal nach unten korrigieren. Der neue Ausblick werde einen schlimmeren Wachstumseinbruch zeigen als noch im April angenommen, kündigte die Chefvolkswirtin des IWF, Gita Gopinath, jüngst in einem Blog-Eintrag an.