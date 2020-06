In Berlin werden an diesem Mittwochvormittag die Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm fortgesetzt. Die Gespräche wurden in der Nacht ohne nennenswerte Ergebnisse abgebrochen. Angesichts großer Differenzen wollen sich die Verhandlungspartner ausreichend Zeit nehmen, heißt es aus Teilnehmerkreisen.