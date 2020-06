Seit Wochen steht die Welt still. Und wir begreifen plötzlich was Globalisierung bedeutet. Alles hängt mit allem zusammen. Das ist die erste Erkenntnis. Wenn internationale Lieferketten zerbrechen, ist auch die deutsche Wirtschaft in Gefahr. Unser Wohlstand ist bedroht, denn noch nie gab es einen so radikalen weltweiten Zusammenbruch von Angebot und Nachfrage.