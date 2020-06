Im Januar gab es den ersten Corona-Fall in Bayern, im Februar dann den ersten Fall im nordrhein-westfälischen Heinsberg. Nach Heinsberg stiegen die Corona-Infektionszahlen stetig an. Am 23. März trat schließlich das bundesweite Kontaktverbot in Kraft. Den höchsten Tageswert verzeichnete Deutschland mit 6.564 Neuinfektionen am 2. April. Inzwischen gibt es mehr als 189.000 bestätigte Corona-Fälle in Deutschland. Wie haben sich diese Ereignisse auf den Alltag in Deutschland ausgewirkt?