In der wohl tiefsten Krise der jüngeren Luftfahrtgeschichte zieht die Lufthansa Bilanz: "Dieser außergewöhnlichen Situation müssen wir mit drastischen und zum Teil schmerzhaften Maßnahmen begegnen. Gleichzeitig müssen wir der besonderen Verantwortung gerecht werden, die Fluggesellschaften in ihren Heimatländern tragen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag.