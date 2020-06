Lufthansa-Aufsichtsrat nickt Rettungspaket ab

Die Bundesregierung will die wegen der Corona-Pandemie angeschlagene Lufthansa mit neun Milliarden Euro unterstützen, der Großteil des Geldes soll in Form staatlicher Beteiligungen fließen und nicht wie in anderen EU-Ländern als Darlehen. Die EU-Kommission musste noch grünes Licht geben und verlangte von der Lufthansa, Start- und Landerechte in Frankfurt am Main und in München abzugeben. Der Lufthansa-Vorstand akzeptierte die Auflagen.