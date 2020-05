Neben Lufthansa, so meint die Rating-Agentur Scope, gehörten in Europa auch Ryanair, Easy Jet, Air France/KLM und die International Airlines Group (IAG) mit British Airways und Iberia zu den Unternehmen mit recht guter Liquidität - zumindest vor der Krise.



Die Fluggesellschaften kämpfen um ihre Zukunft: Sie streichen Dividenden wie etwa Lufthansa, sie legen Flugzeuge still und zögern die Beschaffung neuer Modelle hinaus. Sie schicken so viele Beschäftigte wie möglich in Kurzarbeit und sparen damit einen großen Teil der Personalkosten.