Im vergangenen Reisejahr hatte die Tourismusbranche, die mit der Insolvenz des Touristikkonzerns Thomas Cook und der Fluggesellschaft Germania zu kämpfen hatte, bereits an Tempo verloren. Aus Sicht der Airline-Branche sollte die sogenannte 80/20-Regel für die Slotvergabe an Flughäfen befristet ausgesetzt werden. Airlines, die an einem Airport fliegen wollen, brauchen dafür Slots, also Zeitfenster. Flughäfen haben laut Verband je nach Infrastruktur nur eine begrenzte Anzahl von Zeitfenstern für Starts und Landungen.