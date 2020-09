Manuel Neuer. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Nationaltorwart Manuel Neuer hat sich zu den Forderungen nach einem Gehaltsverzicht in der Coronakrise geäußert. "Wie jeder andere Mensch in dieser Zeit machen auch ich und die anderen Fußballprofis uns darüber Gedanken, wie man mit der Situation am besten umgehen kann", sagte er der "Bild"-Zeitung.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte gut verdienende Fußball-Profis dazu aufgerufen, über einen Gehaltsverzicht nachzudenken. Das Überleben der Vereine sei derzeit nicht die größte Sorge der Politik.