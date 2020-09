Seit fast 300 Jahren wird in der kleinen Sundwiger Mühle in Hemer Getreide mit Wasserkraft zu Mehl vermahlen. Doch so einen Ansturm wie in den vergangenen Wochen hat die Traditionsmühle an einem Weiher wohl noch nie erlebt. "Dass sich die Situation für unseren Mühlenladen so rapide ändert, hätte ich nie gedacht", sagt Müller Johannes Alberts. "Wir haben etwa sechsmal so viel verkauft wie in normalen Zeiten."