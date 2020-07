Aber er denkt auch an Leasing-Firmen oder gewerbliche Vermieter. "Dauermietrechnungen oder Leasing-Verträge müssen jetzt komplett umgestellt werden und dann zum 1. Januar wieder." Zudem müsse man auch in seiner Steuererklärung "vier verschiedene Steuersätze unterbringen". Alles Dinge, die sehr "vielschichtig seien, in Zeiten, in denen man sowieso erst mal zusehen müsse, "seinen Betrieb am Laufen zu halten".