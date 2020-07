Die niedrigere Mehrwertsteuer im Überblick

So haben sich die Discounter ALDI und LIDL schon vor dem Start der neuen Regelung einen Preiswettbewerb geliefert, bei dem ALDI sogar etwas mehr als die Umsatzsteuersenkung an die Kunden weitergeben will. Für Gastronomie-Betriebe gilt nochmal eine separate Umsatzsteuer-Senkung. Viele Restaurants werden aber die Ersparnis einbehalten, um die akuten Umsatzverluste wegen der Corona-Krise auszugleichen.