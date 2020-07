Ein kleiner "Wumms" also, ein teurer "Wumms", aber immerhin kein Rohrkrepierer. Die Konsumenten dürften manchen Kauf in diesem Jahr erledigen, vor allem für teure Artikel wie Technik, Möbel oder Autos: "Die große Frage ist dann, was passiert im Jahr 2021?" Der Konsum könne dann einbrechen, fürchtet Fassnacht.