Kann einem in Corona-Zeiten also einfach gekündigt werden, weil man Hygiene- und Abstandsregeln ablehnt oder ignoriert? Und was darf der Arbeitgeber da eigentlich an Vorgaben machen? Alexander von Chrzanowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht, holt dazu etwas weiter aus: Jeder Arbeitgeber habe ein sogenanntes Direktionsrecht.