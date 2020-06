"Das heißt, das Entsorgen ist einfacher und billiger. Und damit machen die Unternehmen das, was erstmal kurzfristig sinnvoll ist aus ihrer Sicht", so Dr. Juliane Kronen von Innatura. Sie organisiert die Weitergabe von Neuware an gemeinnützige Organisationen wie Frauenhäuser oder Obdachlosenheime. Bislang hat Innatura so neuwertige Bekleidung zum Marktwert von rund zweieinhalb Millionen Euro vor der Vernichtung gerettet.