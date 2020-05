Flugzeuge der irischen Airline Ryanair. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus streicht die irische Fluggesellschaft Ryanair so gut wie alle ihre Flüge ab dem kommenden Dienstag. Bereits in der Nacht zu Donnerstag sollen 80 Prozent ausfallen. Es sollen nur noch wenige Maschinen abheben, um "essenzielle Verbindungen" aufrechtzuerhalten.



Die Airline werde sich möglicherweise auch an Rückholaktionen von EU-Bürgern beteiligen. Sie stehe dazu mit den Außenministerien aller EU-Länder im Kontakt. Betroffene sollen per E-Mail über ihre Optionen informiert werden.