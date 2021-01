Wie das aussehen könnte, erklärt die Professorin für Verkehrsplanung an der Frankfurt University of Applied Sciences so: "Das heißt ich parke mein Auto und habe dort noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel das Auto in der Zeit zu laden, denn wir werden immer mehr elektrisch unterwegs sein. Ich kann zum Beispiel ein Fahrrad oder einen E-Scooter leihen und mich in der Stadt weiterbewegen."