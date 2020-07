Für die VC ist klar: Ryanair mache sich die Standort-Schließungen zu Nutze. Das Mitarbeiter-Votum sei nur ein Vorwand: "Immerhin hat Ryanair kürzlich wieder angekündigt, ihre Chancen im deutschen Markt wahrnehmen zu wollen und auch für die derzeit neu zu vergebenden Start- und Landerechte in Frankfurt am Main und in München mitbieten zu wollen", heißt es in der Erklärung der VC.